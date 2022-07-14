Вашингтон, 14 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Министерство финансов США приняло решение снять ряд санкций с Российской Федерации. Соотвествующее сообщение было опубликовано сегодня, 14 июля, на сайте минфина США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Речь идёт о том, что американские власти разрешают получать и переводить деньги российским контрагентам за операции, связанные с поставками удобрений, ряда продовольственных товаров, посевных материалов, некоторых лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Все транзакции подобного рода ранее были запрещены.

Также США неожиданно сняли санкции с казахстанского филиала «Альфа-банка». Теперь этот филиал сможет совершать ряд финансовых операций с контрагентами в США и странах Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пытались ввести против России тотальные санкции, фактически отрезав РФ от глобальной капиталистической системы. Однако эти санкции также нанесли урон самим экономикам западных стран, к тому же привели к росту цен на энергоносители. Это уже не первые исключения в западных санкциях против России.