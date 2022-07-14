Москва, , 21:58 — REGNUM Украинские нацисты готовят провокацию со взрывом моста в Днепропетровской области, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

К взрыву подготовлен мост на реке Волчья в районе поселка Троицкое.

«В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, с широким освещением в украинских и западных СМИ, обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — рассказал Мизинцев.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции российские Вооруженные Силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», — добавил он.

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