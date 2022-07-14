Москва, , 21:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разведение домашней птицы и кроликов на садовых и огородных земельных участках. Документ размещён 14 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новому закону, садовые и огородные участки могут использоваться для разведения птицы и кроликов при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов.

Помимо этого, законом упрощается процедурам передачи участков общего пользования в общедолевую собственность садовых товариществ. Теперь нет необходимости получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества в случае принятия решения о такой передаче общим собранием его членов.

Поправки также предусматривают возможность передачи имущества общего пользования в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение и водоотведение.