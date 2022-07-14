Москва, , 21:51 — REGNUM Украинские нацисты продолжают использовать жилые кварталы и учебные заведения в качестве огневых позиций, заявил 14 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом он указал, что местных жителей из таких мест не эвакуируют и не оповещают о минировании подходов к этим позициям.

«В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ. На прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено;

в Былбасовке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Полевая) дислоцируются подразделения украинских националистов, размещены самоходные артиллерийские установки и склады боеприпасов, при этом, эвакуация гражданского населения из данного района умышленно не проводилась;

в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (ул. Владислава Зубенко) боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

в Краматорске Донецкой Народной Республики с территории школы № 3 (ул. Нади Курченко) в ночное время неонацисты обстреливают из артиллерийских орудий позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом, в подвале здания под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», — рассказал Мизинцев.

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