Тирана, , 21:50 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3211 образцов выявлено 1502 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели ещё 677 пациентов. Об этом сообщило вечером 13 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания MK-CH1

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 292 406 случаев заражения коронавирусом, 281 051 человек излечился, скончались 3517 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении в настоящее время находится 31 пациент с коронавирусом. За сутки был зарегистрирован один летальный исход от COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7888 выявленных активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом более половины случаев — 4468 — приходится на Тирану.

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