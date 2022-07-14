14 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:19 — REGNUM Президент США Джо Байден попытался убедить Израиль, что страна будет в большей безопасности в случае возобновления ядерной сделки с Ираном. В первый день своего ближневосточного турне Байден пообещал не уступать всем требованиям Тегерана, однако выразил мнение, что израильтяне стали более уязвимыми в 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, достигнутого при администрации его предшественника Барака Обамы.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Эта сделка все равно закончилась бы через 8 лет», — отмечает @DOK_US.

«И что??? Принятие мер для того, чтобы Иран не смог разработать ядерное оружие по крайней мере до 2030 года, бесконечно лучше, чем отказ от принятия каких-либо мер для предотвращения создания Ираном ядерного оружия прямо сейчас», — спорит @Voodoo_Eagle.

«Я думал, он хочет сначала посетить Палестину и пожертвовать 25 миллионов долларов палестинской больнице наряду с ОАЭ и чтобы его не сопровождали официальные лица Израиля», — отмечает @dibyenduz.

«Имеют ли США исключительное право решать, кому иметь, а кому не иметь ядерное оружие? Двойные стандарты!» — считает @YnY4Justice.

«Он отправился в Израиль с просьбой согласиться на ядерную сделку, но мне кажется, что Израиль отвергнет эту просьбу», — указывает @GeorgeMagphilip.

«Штат Нью-Йорк недавно снял видео о том, что делать в случае ядерной атаки. Они сняли это видео именно при Байдене. Я вот это к чему — давайте учиться выживать при ядерной атаке», — предлагает @BonBee81.

«Израиль хотел прекратить иранскую сделку не просто так. Иранская сделка ставит Израиль под угрозу», — уверяет @tweetattheboy.

«По моему мнению, Израиль и Америка будут в большей безопасности, когда Байден и Демпартия покинут Белый дом», — комментирует @LtStevenRogers.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден напрасно обвиняет Трампа, Иран продолжал обогащать уран, даже когда сделка была в силе, и все это знают», — вспоминает @DanTheMan.

«Байден как всегда обвиняет других», — осуждает @sparta_fl1.

«Иран никогда не прекратит попытки создания ядерного оружия. Только дурак верит в другое. Давать им деньги ради возобновления сделки — невежество», — уверен @wicka2222.

Напомним, что иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что Иран не отступит от своей «законной и логичной» позиции на ядерных переговорах с США. Данное заявление он сделал после того, как Франция предупредила, что осталось всего несколько недель для возобновления ядерного соглашения 2015 года.

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