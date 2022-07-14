Вашингтон, 14 июля 2022, 21:31 — REGNUM Посольство США в Киеве обратилось к соотечественникам с призывом покинуть Украину из соображений безопасности.
Заявление опубликовано 14 июля пресс-службой диппредставительства.
При этом посольство рекомендует гражданам США избегать «крупных скоплениях людей» и воздерживаться от участия в «организованных мероприятиях».
Американцам также советуют «немедленно искать укрытие» при звуках взрывов или сирен воздушной тревоги, а также не приближаться «к каким-либо деталям и фрагментам» ракет и иных боеприпасов.
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