Вашингтон, 14 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве обратилось к соотечественникам с призывом покинуть Украину из соображений безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Заявление опубликовано 14 июля пресс-службой диппредставительства.

При этом посольство рекомендует гражданам США избегать «крупных скоплений людей» и воздерживаться от участия в «организованных мероприятиях».

Американцам также советуют «немедленно искать укрытие» при звуках взрывов или сирен воздушной тревоги, а также не приближаться «к каким-либо деталям и фрагментам» ракет и иных боеприпасов.