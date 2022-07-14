Скопье, 14 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1365 образцов выявлено 494 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 276 случаев выздоровления. Об этом 14 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Darko Nikolovski Скопье, православное подворье

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 317 634 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9337, выздоровели 305 988 пациентов. За сутки не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2309. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.