София, , 21:28 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении выдать очередной — третий по счету, мандат на формирование правительства страны. Об этом 14 июля сообщает БНР.

Флаг Болгарии

По словам Радева, у представителей ряда болгарских политических сил «появится последняя возможность избежать масштабного политического кризиса». «В данный момент всем нам необходимо сконцентрировать усилия для создания эффективного кабинета министров», — отметил он.

Кому именно глава государства вручит указанный документ, не сообщается.

Напомним, сегодня болгарский президент вручил второй правительственный мандат главе крупнейшей парламентской структуры ГЕРБ Бойко Борисову. Борисов вернул вверенные документы, заявив о нежелании участвовать в создании совета министров Болгарии.