Тюмень, 14 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Тюменские учёные разработали уникальный протез для человека с ампутированной ногой, который не уступает зарубежным аналогам. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Health.mil Протез

Умный тюменский протез имеет 14 режимов работы и позволяет его обладателю бегать, играть в теннис, кататься на коньках, ходить на лыжах. Управляется он через микропроцессор и автоматически подстраивается под обладателя. Кроме того, «ловит» споткнувшегося человека, не позволяя ему упасть. Заряжается ортопедическая конструкция от электросети, зарядки хватает на пять дней.

Стоимость умного протеза значительно ниже зарубежного аналога — три миллиона рублей. Получают его тюменцы с ограниченными возможностями бесплатно. До конца лета 2022 года такие протезы получат семь тюменских инвалидов, отметила начальник отделения социальных программ Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Анастасия Тимофеева.