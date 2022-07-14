Белград, 14 июля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Албанский депутат Народной скупщины Сербии Шаип Камбери 14 июля представил ряд требований к президенту Сербии Александру Вучичу в ходе встречи с политиком в рамках консультаций по созданию новой правящей коалиции в Сербии.

Личная страница в социальной сети Shaip Kameri Шаип Камбери

Косовское новостное агентство Telegrafi приводит список требований албанцев:

1. Реализация «в реальные сроки» принятого правительством Сербии в 2013 году плана в отношении албанцев из Прешевской долины.

2. Прекращение отмены регистрации албанцев, уезжающих на заработки, и создание следственного парламентского комитета с привлечением представителей ОБСЕ для расследования этой практики.

3. Создание фонда развития албанских муниципалитетов Центральной Сербии (Прешево, Буяновац, Медведжа).

4. Выставление конкретных сроков реализации соглашения о взаимном признании дипломов с Косово от 2011 и 2016 годов.

5. Введение закона о санкциях за употребление уничижительного для албанцев этнонима «шиптар».

6. Повышение интенсивности диалога правительства с представителями албанцев из Прешевской долины при посредничестве ОБСЕ.

7. Внесение изменений в закон о защите прав и свобод национальных меньшинств с целью разрешить использование национального албанского флага.

8. Создание комиссии по контролю за соблюдением Кончульских соглашений от 2001 года между правительством Сербии и албанцами из Прешевской долины.

9. Реализация соглашения о реорганизации координационного органа от 2009 года.