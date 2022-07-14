Бухарест, , 21:24 — REGNUM В Румынии за последние сутки зарегистрировано максимальное с начала 2022 года число случаев заболевания COVID-19. Об этом 14 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, коронавирусная инфекция была зафиксирована сразу у 3994 человек. Сообщается о нескольких летальных исходах.

Предполагается, что в ближайшее время министерство здравоохранения Румынии выступит с инициативой о возвращении практики ношения медицинских масок в общественных местах.