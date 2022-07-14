Иерусалим, , 21:20 — REGNUM Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединённые Штаты во что бы то ни стало продолжат поддерживать Украину, ожидая «стратегического провала» России. Об этом Байден заявил сегодня, 14 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В ходе пресс-конференции Байден заявил, что российская спецоперация на Украине должна закончится «стратегическим провалом».

«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ. Российские действия на Украине представляют собой вызов миру и стабильности… Российская спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость» США помочь Украине «защитить свою демократию», — сказал Байден.

Напомним, что практически сразу после начала российской спецоперации на Украине на Западе стали говорить что будут добиваться только одного — военного поражения России. При этом российские власти не раз заявляли, что спецоперация была начата вынужденно — в ответ на непрекращающуюся украинскую агрессию в Донбассе, а также намерения властей Украины заполучить оружие массового поражения.