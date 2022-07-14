Иерусалим, 14 июля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединённые Штаты во что бы то ни стало продолжат поддерживать Украину, ожидая «стратегического провала» России. Об этом Байден заявил сегодня, 14 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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В ходе пресс-конференции Байден заявил, что российская спецоперация на Украине должна закончиться «стратегическим провалом».

«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ. Российские действия на Украине представляют собой вызов миру и стабильности… Российская спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость США помочь Украине защитить свою демократию», — сказал Байден.

Напомним, что практически сразу после начала российской спецоперации на Украине на Западе стали говорить, что будут добиваться только одного — военного поражения России. При этом российские власти не раз заявляли, что спецоперация была начата вынужденно — в ответ на непрекращающуюся украинскую агрессию в Донбассе, а также намерения властей Украины заполучить оружие массового поражения.