Париж, , 21:15 — REGNUM Французские спецслужбы и полиция ищут злоумышленника, укравшего ноутбук с секретными данными у военных бундесвера, сообщает 14 июля издание Le Canard enchaîné.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным газеты, ноутбук содержит материалы с конфиденциальной встречи НАТО, проходившей 1 июля в Париже, и посвященной вопросам противоракетной обороны на море.

Жертвой стала сотрудница Генштаба ФРГ, которая ненадолго отлучилась из зала, а вернувшись уже не обнаружила на столе свой ноутбук. В заявлении, поданном в полицейский комиссариат, она указала, что компьютер содержал «очень конфиденциальное программное обеспечение нескольких государств».

В краже ноутбука подозревается некий бородатый мужчина в бейсболке, который ввел охрану мероприятия НАТО в заблуждение, сделав вид, будто пришел вместе с приглашенной туда женщиной, у которой было приглашение на встречу.

К расследованию подключены сотрудники Главного управления внутренней безопасности и Управления военной разведки и безопасности Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: Турция может не поддержать НАТО в войне с Россией