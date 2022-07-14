Москва, 14 июля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к рублю символически вырос на торгах в четверг, 14 июля, тем временем курс евро продолжил снижение. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,30 рубля, что на три копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 35 копеек и к закрытию составил 58,75 рубля.