Брянск, 14 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины два раза за сутки нарушили государственную границу Российской Федерации в Брянской области и произвели обстрелы. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Dnr-sckk.ru Украинский БПЛА, сбитый силами ПВО ДНР

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал губернатор Богомаз.

К счастью, жертв среди гражданских и военных в результате этих атак нет. На АЗС повреждена кровля.

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Также Богомаз сообщил, что около 15:00 по московскому времени в Карачаевском районе средства ПВО Вооруженных сил России сбили беспилотный летательный аппарат.