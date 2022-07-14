Рим, 14 июля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку председателя Совета министров республики Марио Драги. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 июля, пресс-служба президента Италии.

Президент Италии Серджо Маттарелла

Напомним, что правительство Драги формально получило вотум доверия на голосовании в Сенате, однако движение «Пять звезд», которое входило в правящую коалицию и поддерживало правительство Драги, отказалось голосовать и его члены покинули зал заседания Сената. Таким образом правящая коалиция фактически распалась, однако переговоры ещё возможны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже четвертый за последний месяц правительственный кризис в странах Евросоюза. Ранее в отставку ушли: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.