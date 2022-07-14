Приштина, , 21:16 — REGNUM Парламент Косово 14 июля принял в первом чтении законопроект о создании государственного бюро о верификации и конфискации незаконно нажитого имущества. Новость прокомментировал премьер-министр Косово Альбин Курти.

Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что принятие законопроекта позволит административную осуществлять конфискацию имущества, источники приобретения которого не были выявлены, то есть производить конфискацию такого имущества без вынесения уголовного приговора.

По словам политика, в основу законопроекта легли рекомендации Венецианской комиссии за демократию через право и проверенные международные практики. Целью законопроекта является наказание коррупционеров, при этом особое внимание уделяется защите прав всех сторон процесса в ходе проверок чиновников, в том числе пострадавших от коррупции.

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