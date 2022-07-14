Приштина, Сербия, 14 июля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Парламент Косово 14 июля принял в первом чтении законопроект о создании государственного бюро о верификации и конфискации незаконно нажитого имущества. Новость прокомментировал премьер-министр Косово Альбин Курти.

AgronBeqiri Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что принятие законопроекта позволит осуществлять административную конфискацию имущества, источники приобретения которого не были выявлены, то есть производить конфискацию такого имущества без вынесения уголовного приговора.

По словам политика, в основу законопроекта легли рекомендации Венецианской комиссии за демократию через право и проверенные международные практики. Целью законопроекта является наказание коррупционеров, при этом особое внимание уделяется защите прав всех сторон процесса в ходе проверок чиновников, в том числе пострадавших от коррупции.