Москва, 14 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Спортивный директор футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо заявил, что клуб не намерен возвращать 23-летнего аргентинского таранного центрфорварда Адольфо Гайча, выступающего на данный момент за московский ЦСКА.

ФК ЦСКА

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас возвращение Адольфо в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики», — цитирует Гайча издание Sport24.

В прошедшем сезоне Адольфо Гайч, выступая за испанскую «Уэску» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах Сегунды 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За ЦСКА Гайч выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.