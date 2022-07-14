Казань, 14 июля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. 24-летний российский атакующий полузащитник «Ростова» Александр Саплинов проведет следующий сезон в казанском «Рубине» на правах аренды. Об этом 14 июля сообщили на официальном сайте «Рубина».

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За «Ростов» Александр Саплинов выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Балтики» из Калининграда за 85 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Саплинова в 350 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Александр Саплинов, выступая за «Уфу» на правах аренды, принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 450 минут.