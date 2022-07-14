Эр-Рияд, , 20:55 — REGNUM Саудовская Аравия практически удвоила импорт российского мазута во втором квартале 2022 года. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Reuters со ссылкой данные нефтетрейдеров.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Саудовская Аравия, будучи одним из ведущих мировых экспортеров нефти, наращивает закупки российского мазуту. Этот мазут саудиты используют для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Такой приём позволяет саудитам высвободить больше собственной нефти на экспорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские экспортеры нефти столкнулись с отказом ряда ранее постоянных клиентов закупать российскую нефть. К тому же западные страны активно пытаются продавить отказ большинства стран мира от покупки российской нефти — это одна из санкционных мер давления на Россию.

Однако Запад пока не преуспел в попытках полностью запретить российскую нефть на международном рынке. Более того, прием с саудитами и мазутом показывает, что российские экспортеры нефти довольно гибко подходят к ситуации.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена пытается также навязать миру «потолок цен» на российские энергоносители. Также пока безуспешно.