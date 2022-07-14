Химки, Московская область, , 20:53 — REGNUM Подмосковные «Химки» арендовали у казанского «Рубина» 24-летнего российского флангового полузащитника Александра Ломовицкого на один сезон. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба «Химок».

Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Рубин» выкупил Александра Ломовицкого у московского «Спартака» 1 января 2022 года за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Александр Ломовицкий, выступая за «Рубин», принял участие в одиннадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».