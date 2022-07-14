Севастополь, , 20:52 — REGNUM В Севастополе на заброшенной стройке погиб 12-летний мальчик, его десятилетний брат госпитализирован с травмами. По факту гибели ребёнка прокуратура города начала проверку, сообщили 14 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор

Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям в 18:20 14 июля. По предварительным данным, трагедия произошла в лесистой местности в районе жилого дома на Симферопольском шоссе — предположительно, на детей упал железобетонный элемент заброшенной постройки. 12-летний мальчик погиб на месте, его десятилетний брат с травмами доставлен в ГБУЗС «Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка».

На месте работают следователи, прокуратура, оперативники.

Прокуратурой будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании и эксплуатации указанного заброшенного строения.