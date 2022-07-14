Москва, 14 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. 23-летний центральный полузащитник сборной Исландии по футболу Арнор Сигурдссон, приостановивший контракт с московским ЦСКА, вернулся в шведский клуб «Норрчепинг», за который выступпал в период с 2017 по 2018 годы.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

ЦСКА выкупил Арнора Сигурдссона у «Норрчепинга» 31 августа 2018 года за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,3 миллиона евро. Текущее соглашение Сигурдссона с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Арнор Сигурдссон, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в девяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями.