Берлин, , 20:49 — REGNUM Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall проводит модернизацию 30 боевых машин пехоты (БМП) Marder в рамках поставок военной техники Украине, сообщает 14 июля агентство DPA со ссылкой на представителя концерна.

Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder U.S. Department of Defense

Бронемашины должны быть поставлены в другие страны, оказавшие помощь Украине, по схеме «кругового обмена». В перспективе число БМП, модернизируемых для этого, может дойти до 100 единиц, выпущенных в 1970-1980-х годах.

Аналогично концерн готов модернизировать и старые танки Leopard.

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