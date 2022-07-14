Химки, Московская область, , 20:48 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» арендовал 21-летнего российского флангового защитника «Ростова» Кирилла Боженова. Аренда рассчитана на один год до конца сезона 2022/23. Об этом 14 июля сообщили на официальном сайте «Химок».

ФК «Химки»

В прошедшем сезоне Кирилл Боженов принял участие в 23-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил десять желтых карточек.

«Ростов» выкупил Кирилла Боженова у «Химок» 1 июля 2021 года за 100 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.