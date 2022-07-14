Приштина, , 20:48 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 14 июля провел встречу с командующим департамента специальных операций Бундесвера (вооруженных сил Германии) Берндом Шуттом.

Совместные учения Армии Косово и KFOR (с) facebook @mehaj.armend

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили сотрудничество Берлина и Приштины в сфере обороны и планы по его развитию.

Напомним, 13 июля Германия передала Силам безопасности Косово оборудование стоимостью 405 тысяч евро — грузовые автомобили для автошколы при Армии Косово.

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