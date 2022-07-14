Приштина, Сербия, 14 июля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 14 июля провел встречу с командующим департамента специальных операций бундесвера (вооруженных сил Германии) Берндом Шуттом.

facebook @mehaj.armend Совместные учения Армии Косово и KFOR

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили сотрудничество Берлина и Приштины в сфере обороны и планы по его развитию.

Напомним, 13 июля Германия передала Силам безопасности Косово оборудование стоимостью 405 тысяч евро — грузовые автомобили для автошколы при Армии Косово.