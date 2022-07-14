Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Ростовской области участок автодороги оцепили сигнальной лентой в связи с обнаружением неопознанного боеприпаса. Предположительно, это часть ракеты.

Mil.ru Саперы за работой

О снаряде, найденном в Матвеево-Курганском районе, сообщает телеграм-канал Baza. Боеприпас был обнаружен неподалёку от трассы М-4 «Дон» — у дороги от села Самбек до города Снежное.

Опасную находку изъяли сапёры.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.