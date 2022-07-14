Москва, , 20:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому, признаются нуждающимися в жилье семьи погибших военнослужащих. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно новому закону, при предоставлении жилой площади семье погибшего или умершего военнослужащего, размер этого жилого помещения определяется исходя из численности семьи военнослужащего на момент его гибели или смерти. Также учитываются все дети, рожденные после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Это наиболее масштабный военный конфликт в котором Россия участвовала с момента окончания Второй мировой войны.