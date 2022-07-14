Москва, 14 июля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, касающийся признания нуждающимися в жилых помещениях семей погибших военнослужащих с учетом детей, рожденных после смерти военных. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Согласно новому закону, при предоставлении жилой площади семье погибшего или умершего военнослужащего размер этого жилого помещения определяется не только исходя из численности семьи военнослужащего на момент его гибели или смерти, но и учитываются все дети, рожденные после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Это наиболее масштабный военный конфликт, в котором Россия участвовала с момента окончания Второй мировой войны.