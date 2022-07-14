Тюмень, 14 июля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Тюмени строители обнаружили самый милый кирпич в Тюмени из XIX века — с отпечатком кошачьей лапки. Об этом сообщает пресс-служба девелоперской компании «Брусника».

Пресс-служба компании «Брусника» Кирпич с отпечатком кошачьей лапки

«Его мы нашли при реставрации электростанции в «Речном порту». Это здание было построено ещё в 1893-м и функционировало до конца прошлого века. Став невостребованным, оно обветшало и окончательно превратилось бы в руины, если бы в 2015-м его не выкупил бизнесмен», — говорится в сообщении застройщика.

Компания «Брусника» поддержали инициативу предпринимателя сохранить «память места» и отремонтировать объект.

«Считаем, что кирпич с лапкой — это добрый «артефакт», который мы планируем сохранить. Пока думаем как его интегрировать в новое здание», — отметили в компании.

В комментариях тюменцы умиляются находке, вспоминая различные ухищрения граждан, желающих увековечить своё имя на стенах, лавочках, школьных партах. «Здесь был кот Барсик!», — шутят горожане в соцсетях об отпечатке лапки на кирпиче.