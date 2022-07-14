14 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:55 — REGNUM Украина требует от США и Европы больше оружия, однако Соединенные Штаты и европейцы не спешат отправлять слишком много техники, так как опасаются, что вывод украинских солдат из боя для их обучения может ускорить успехи России. Помимо этого Пентагон обеспокоен, что его запасы могут истощиться в ближайшие месяцы, сообщает New York Times со ссылкой на источники. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Единственные организации, которые, как я вижу, действительно выигрывают от этой войны, — это производители оружия и гробов. Судя по комментариям, если мы действительно считаем, что находимся в состоянии войны с Россией, то нам нужно прекратить использовать украинцев для борьбы с ними и нанести кровавые раны собственными руками. Но опять же, мировая цивилизация будет под угрозой, поэтому тогда нам нужно добиваться прекращения огня и какого-то решения всего этого», — пишет Buddy Clemmons.

«Байден попросил сократить оборонный бюджет. Демпартия добавили на 62 миллиарда долларов больше, чем просил Байден. О чем думает Байден? О том, чтобы отправить оружие на Украину, одновременно сокращая наш оборонный бюджет? Я не знаю, связан ли его разум с его ртом», — негодует John Lonergan.

«Производители боеприпасов заняты. Это даст толчок нашей экономике», — радуется DPT.

«Увеличение военного бюджета дает наименьшую из всех экономических выгод в целом, в то время как увеличение бюджета на образование дает наибольшую. Это не является хорошим аргументом в пользу увеличения военного бюджета», — отвечает Paul from Long Island.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США находятся в прокси-войне с Россией. Почему мы не мобилизовали наши огромные ресурсы для производства замены используемых боеприпасов? При необходимости президент может приказать производителям изготовить необходимое оружие», — считает Boston Barry.

«Сколько из миллиардов, которые США уже отправили Украине, на самом деле используется на военные нужды? Запрашивал ли кто-нибудь в нашей исполнительной власти отчет о том, куда идут эти деньги? Украина известна своей коррумпированностью, и часть этих денег пойдет на пополнение карманов коррумпированных украинцев. Мы не можем позволить себе эту войну. Я был неоконсерватором в 1970-х годах, и даже я говорю, что хватит», — подчеркивает T.

«Те, кто думает, что Россию можно победить военным путем, заблуждаются, не знают истории России и питают военно-промышленный комплекс. Россию не сломить войной, единственный путь вперед — переговоры. Неужели мои соотечественники забыли наши неудачные войны от Кореи и Вьетнама до Афганистана и Ближнего Востока?» — удивляется European American.

«Есть прекрасный способ остановить войну, просто позволив России быстро победить. Не накачивая Украину оружием и так далее. Украина не может победить Россию. Не будет ни «контрнаступления», ни «отвоевывания» территорий. Так что, пожалуйста, поберегите свой бюджет для своих стран или для Африки, если у вас есть лишние деньги. И поверьте мне, большинство западных людей не имеют представления о том, что происходит на Украине. Чтобы иметь представление, нужно иметь друзей по обе стороны конфликта и говорить на обоих языках. Слишком легко, отмахнувшись от всего, сказать, что Путин злой. Но это не мудро», — указывает Zhora.

«Для того чтобы научиться пользоваться некоторыми видами оружия, требуется не несколько недель, а месяцы и больше. Правильное обучение также требует практики, а это очень дорого. Если оружием не уметь правильно пользоваться, то оно превращается просто в военную мебель», — отмечает Joshua Schwartz.

Солдаты ВСУ Oleinik.win

«Это просто еще один Вьетнам. Скоро американские мальчики и девочки будут умирать за Украину. Америка не заинтересована в этом конфликте. Мы должны защищать Америку прежде всего! Прекратите тратить наши сокровища на благо торговцев оружием», — призывает Fred.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев получил 12 июля от США новый пакет военной помощи в размере $1,7 миллиарда. Ранее в Белом доме заявили о планах предоставления Украине $7,5 млрд для покрытия бюджетного дефицита киевского режима.

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