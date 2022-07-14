Токио, , 20:33 — REGNUM Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Йошида прокомментировал отсутствие в игре пошаговых боев. Информация об этом появилась 14 июля на сайте VGS.

Видеоигра Final Fantasy XVI Скриншот из трейлера

Такое решение Йошида объяснил тем, что в последние годы молодая аудитория не очень любит пошаговые игры, а предпочитает более динамичную боевую систему. Он также подчеркнул, что эволюция консольных технологий подтолкнула ролевые игры к механикам, основанных на активных действиях.

Напомним, что релиз Final Fantasy 16 состоится в 2023 году на PlayStation 5. Игра расскажет о мире под названием Валистея, а главным героем выступит принц Клайв Роузфилд.

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