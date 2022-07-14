Рим, 14 июля 2022, 20:31 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен подать в отставку с поста главы правительства. Об этом Драги сказал сегодня, 14 июля, на заседании Совета министров Италии.

Марио Драги 2021
Марио Драги 2021
(c)Presidenza della Repubblica

«Я хочу объявить вам, что сегодня вечером я уйду в отставку. Национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует. Разрушен договор о доверии, лежащий в основе действий правительства», — сказал Драги.

Поводом для отставки Драги стало состоявшееся на фоне кризисной ситуации в стране голосование в Сенате о доверии правительству. Формально правительство получило вотум доверия, однако в голосовании не стало принимать участие движение «Пять звезд», входящее в правящую коалицию: его представители просто покинули Сенат во время голосования. В результате поддерживавшая правительство Драги на момент назначения парламентская коалиция развалилась.

Стоит отметить, что отставка Драги — это четвертый за последний месяц правительственный кризис в странах Евросоюза. Так, в отставку вынужден был уйти премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; в Болгарии парламент вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова; сегодня об уходе в отставку заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.