Екатеринбург, , 20:28 — REGNUM В Свердловской области кинотеатрам утвердили новые меры поддержки, которые должны помочь справиться с кризисом. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Накануне. Ru, их включили в перечень тех предприятий, которым предусмотрена отсрочка по выплате авансовых платежей по налогу на имущество за периоды с первого по третий кварталы. Эта мера будет действовать до конца 2022 года.

Гендиректор регионального фильмофонда Николай Михайлов надеется на то, что эта мера поддержит кинотеатры. В наиболее выигрышной ситуации окажутся собственники помещений, используемых для нужд кинопроката.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киноконцертный театр «Космос» приостановил работу. Причиной стало отсутствие картин в прокате.