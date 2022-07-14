Варшава, , 20:28 — REGNUM Польская компания Techland обогнала CD Projekt RED по рыночной стоимости. Информация об этом появилась 14 июля на портале BUSINESS INSIDER.

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Techland привлекла к себе внимание после выхода серии игр Dying Light. Рыночная стоимость компании составляет $2,2 млрд, а CD Projekt RED — $2,08 млрд.

Напомним, что первая часть серии игр Dying Light вышла в 2015 году на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 75 баллов из 100.

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