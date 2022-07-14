Варшава, 14 июля 2022, 20:28 — REGNUM Польская компания Techland обогнала CD Projekt RED по рыночной стоимости. Информация об этом появилась 14 июля на портале BUSINESS INSIDER.

Логотип компании CD Projekt
Логотип компании CD Projekt
Компания CD Projekt ©

Techland привлекла к себе внимание после выхода серии игр Dying Light. Рыночная стоимость компании составляет $2,2 млрд, а CD Projekt RED — $2,08 млрд.

Напомним, что первая часть серии игр Dying Light вышла в 2015 году на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 75 баллов из 100.

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