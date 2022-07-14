Москва, , 20:27 — REGNUM Южноосетинское урегулирование было обеспечено доминирующей ролью России. Об этом заявил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта, передаёт 14 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Меняйло Kremlin.ru

«Главным в успехе югоосетинского урегулирования был фактор, связанный с обеспечением доминирующей роли России в процессах поддержания мира и создания условий для перехода к политико-правовому урегулированию», — заявил Меняйло.

По его словам, в июле 1992 года в Южную Осетию были введены российские миротворческие силы. Формат операции, определённый месяцем ранее в рамках Дагомысских российско-грузинских соглашений, позволил сопроводить размещение российского батальона МС присутствием также осетинского и грузинского батальонов.

Политическим механизмом поддержания мира стало создание Смешанной контрольной комиссии — дипломатической площадки для прямого переговорного процесса между сторонами конфликта.

В этом формате было сделано главное: возвращён необходимый уровень доверия между сторонами, созданы основы для подготовки соглашения о неприменении силы и запущен конструктивный диалог по политико-правовому статусу бывшей автономии.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаглоев: операция 1992 года — судьбоносное событие для Южной Осетии