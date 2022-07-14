Вашингтон, 14 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Различные кинокритики начали публиковать первые рецензии на фильм «Серый человек» братьев Руссо. Об этом сообщил портал «Канобу» 14 июля.

Кадр из трейлера Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо

Картина получила неоднозначные оценки, поскольку критики остались недовольны её сюжетом и слабым задействованием ведущих актёров, однако многие также похвалили экшен. На текущий момент на портале Metacritic боевик с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом имеет 49 баллов на основе 27 рецензий.

«Этот остросюжетный шпионский триллер включает в себя множество экшен-сцен — от солидных до великолепных — и избитый сюжет», — отметил Джейми Грэм из Total Film.

«Шпионский триллер «Серый человек» от Джо и Энтони Руссо, пытающийся копировать гораздо более качественные боевики, впустую тратит свой звёздный состав, давая им мало поводов для демонстрации актёрской игры, кроме сцен с шутками. Хотя в конечном итоге его можно смотреть, большую часть времени фильм остаётся визуально и эмоционально неровным», — заверил Сиддхант Адлакха из IGN.

«Фильм работает со шпионским жанром, не изобретая велосипед заново. Это динамичная и насыщенная развлекательная поездка с парой резких поворотов от Гослинга и Эванса», — похвалил фильм Джон Наджент из Empire.

Напомним, премьера «Серого человека» намечена на 22 июля 2022 года. Показывать ленту будет стриминговый сервис Netflix.