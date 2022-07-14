В Сети появились отзывы о боевике «Серый человек» с Гослингом и Эвансом
Вашингтон, 14 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Различные кинокритики начали публиковать первые рецензии на фильм «Серый человек» братьев Руссо. Об этом сообщил портал «Канобу» 14 июля.
Картина получила неоднозначные оценки, поскольку критики остались недовольны её сюжетом и слабым задействованием ведущих актёров, однако многие также похвалили экшен. На текущий момент на портале Metacritic боевик с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом имеет 49 баллов на основе 27 рецензий.
«Этот остросюжетный шпионский триллер включает в себя множество экшен-сцен — от солидных до великолепных — и избитый сюжет», — отметил Джейми Грэм из Total Film.
«Шпионский триллер «Серый человек» от Джо и Энтони Руссо, пытающийся копировать гораздо более качественные боевики, впустую тратит свой звёздный состав, давая им мало поводов для демонстрации актёрской игры, кроме сцен с шутками. Хотя в конечном итоге его можно смотреть, большую часть времени фильм остаётся визуально и эмоционально неровным», — заверил Сиддхант Адлакха из IGN.
«Фильм работает со шпионским жанром, не изобретая велосипед заново. Это динамичная и насыщенная развлекательная поездка с парой резких поворотов от Гослинга и Эванса», — похвалил фильм Джон Наджент из Empire.
Напомним, премьера «Серого человека» намечена на 22 июля 2022 года. Показывать ленту будет стриминговый сервис Netflix.