Брюссель, , 20:23 — REGNUM Власти Европейского союза намерены продолжить блокировать активы Банка России в своей юрисдикции на общую сумму примерно 200−300 млрд евро в том случае, если Россия откажется от «участия в восстановлении Украины». Такое заявление сделал сегодня, 14 июля, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, что с начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, власти Западных стран заморозили многомиллиардные активы Банка России, руководство которого долгие годы старательно копило это активы на незащищенных от санкций счетах в иностранных юрисдикциях.

По имеющимся данным, в Евросоюзе заморожены активы Банка России на сумму в почти 300 млрд евро. Евросоюз эти деньги возвращать России не собирается. Более того, украинские власти старательно продавливают идею, чтобы замороженные российские активы были переданы Украине для «восстановления» после боевых действий. Пока ЕС окончательно не решился на этот шаг.