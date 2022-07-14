14 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Париж хочет добиться прекращения конфликта на Украине и не хочет, чтобы он превратился в новую мировую войну.

Оксана Переможенко, , 20:38 — REGNUM Париж хочет добиться прекращения конфликта на Украине и не хочет, чтобы он превратился в новую мировую войну. Об этом 14 июля в интервью телеканалам France 2 и TF1 заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент Франции добавил, что французская сторона рассчитывает добиться этого за счет поддержки киевского режима и введения ограничений в отношении экономики России.

Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на лицемерие западных лидеров, заявляющих о том, что они «хотят мира», и снабжающих Киев оружием.

«Сказал Макрон, передавая обезьяне гранату», — с сарказмом комментирует Сергей.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

«Вариант только один у украинцев — безоговорочная капитуляция», — написал «А».

«Кучерявый снова вынырнул из болота… Меньше военной техники на Украину отправляй…» — призвал Анатолий.

«Не хочу войну, но буду подогревать оружием конфликт. У них там шизофрения?» — задался вопросом Артур.

«Пусть звонит Зеленскому, чтобы тот капитуляцию подписал. И пусть звонит каждый день, как звонил Путину…» — пишет Нина.

«Не отправляйте оружие и будут остановлены военные действия. Как можно говорить одно, а делать другое?» — не понимает KNA.

«Не хочет вслед за Бориской [Джонсоном] отправиться…» — отреагировала Елена.

«Очень смешно. Мы хотим закончить войну, поэтому поставляем им вооружение, вместо того чтобы вести переговоры», — написал Дмитрий Владимирович.

«Звони Зеленскому, пусть капитулирует!» — также призвал Михась.

«Я тоже не хочу мировой войны. Хочу, чтобы французы почувствовали на своей шкуре, как 8 лет жили люди в Донбассе», — отметил «Доллар по 200».

«А кого вообще волнует, что сказал Макрон? Кукла, надетая на руку банкиров, — так авторитетно?» — с сарказмом поинтересовался LNR.

«Куда ты, Макрон, денешься? Скажет дядя Сэм, будешь воевать», — написала Светик.

«Конечно, он не хочет. В прошлой войне еле успели сдаться и записались в победители, а в этот раз так может не повезти…» — иронизирует один из комментирующих.

«Лицемерие, плюс цинизм… теперь это можно назвать так: макронизм», — с юмором пишет Natalie B.

«Если раньше на арене Европы были хотя бы фигуры, способные договариваться и обладающие мало-мальским здравым смыслом, то всю нынешнюю европейскую политику вообще можно обозвать как лицемерное паскудство», — отметила Екатерина Г.

«Францию никто спрашивать не будет, хотят они войны или нет, их просто втянут в неё, причём само же НАТО в лице США», — отреагировал Artem D.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как Франция может добиваться прекращения конфликта? Правильно, поставками вооружений», — с сарказмом написал Семёнов.

«Лицемерные заявления Макрона и Шольца уже порядком надоели. Вы… виноваты в том, что сейчас есть, потому что за 8 лет ни одна прозападная сволочь не ввела ни одной санкции против Украины за войну со своим народом… Сами подписали Минские соглашения… прекрасно понимали, что происходит, а потом сами начали снабжать Украину оружием. А теперь хотят остановить конфликт…» — не выдержал RuBear.

«Оружейные и денежные потоки перекрой и будет тебе счастье, лягушатник», — с юмором призвала Mary G.

«Пожар у соседей, в который он радостно подбрасывал «дровишки», может легко полыхнуть и в его сторону. Может, струхнул? А позвонить уже некому», — подытожила Екатерина.