Москва, 14 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Миротворческая операция России в 1992 году стала судьбоносным событием для Южной Осетии, сказал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«День 14 июля 1992 года навсегда остался в памяти каждого в Южной Осетии, кто пережил трагическое время 1989–1992 годов. Сейчас трудно даже представить, через какие тяжелейшие испытания прошла Южная Осетия в те годы. При виде входящей в Цхинвал колонны военной техники российских миротворцев женщины не могли сдержать слез. Это были слезы радости, — впервые за несколько лет, ведь Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии, спасти народ Южной Осетии», — заявил Гаглоев.

Гаглоев добавил, что «начало миротворческой операции безо всякого преувеличения стало судьбоносным событием для Южной Осетии».

По его словам, развертывание смешанных сил по поддержанию мира означало прекращение ужаса войны и кровопролития — люди верили, что с приходом российских миротворцев возвращается мирная жизнь и начинается возрождение разоренной страны.

Гаглоев также подчеркнул, что операция по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта стала образцовым примером российского миротворчества, одним из наиболее успешных в мировой практике.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Нынешний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.