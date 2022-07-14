Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Турция имеет тесные, хоть и сложные отношения с Россией, и может не присоединиться к блоку НАТО в случае военного конфликта Североатлантического альянса с Москвой, сообщает 14 июля издание The American Conservative.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора материала Дуга Бандоу, это связано с тем, что Турция имеет тесные, хоть и сложные отношения с Россией. При этом Анкара покупает российское оружие.

«Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если организация окажется в состоянии войны с Россией?», — написал Бандоу.

Он также указал на то, что Турция препятствует военно-морским операциям стран-членов НАТО в Черном море и не поддерживает антироссийские санкции.

По мнению автора, в этом вопросе не стоит полагаться на то, что ранее Турция и Россия неоднократно воевали. Гораздо вероятнее то, что эти страны-соседи постараются сохранить «хоть и сложные, но тесные отношения».

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