Москва, , 20:14 — REGNUM Принципы работы МЧС были заложены во время первой миротворческой операции РФ в Южной Осетии в 1992 году. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на мероприятии по случаю 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта, передаёт пресс-служба Минобороны РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС

«Сегодня мы выполняем государственные задачи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Однако независимо от географии приоритетами МЧС России остаются простые вещи, заложенные вами в далёком 92 году — оперативность, самоотверженность и всесторонняя помощь людям», — сказал глава МЧС обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

По его словам, 30 лет назад на территории Южной Осетии происходили трагические события, в ответ на которые Россией было принято судьбоносное решение: в условиях открытого военного противостояния и гуманитарной катастрофы в регион были переброшены подразделения миротворцев и спасателей, многие из вас были непосредственными участниками тех событий.

Позже подразделения МЧС России оказывали помощь населению Абхазии, Сербии вновь Абхазии, Южной Осетии в 2008 году, нагорном Карабахе и других горячих точках, отметил Куренков.

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