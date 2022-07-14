Туринск, Свердловская область, , 20:14 — REGNUM В Туринске Свердловской области на огородах погибла часть посевов. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Огород Алексей Орлов © ИА REGNUM

«В частном секторе по улицам Чкалова, Горького, пер. Шолохова пострадали огородные посадки», — говорится в паблике «Анонимный Туринск». Автор также отмечает, что утром 8 июля был неизвестный выброс, после которого и оказались повреждены растения.

В комментариях отметились и другие пострадавшие граждане. Они поведали, что утром 8 июля видели туманную пелену и испытывали трудности с дыханием. Граждане обратились в прокуратуру.

На жалобы отреагировали представители правительства Свердловской области. По их словам, Роспотребнадзор проводит проверку по факту произошедшего. Также запрошена информация у представителей Туринского целлюлозно-бумажного завода, который находится поблизости.