Ишим, Тюменская область, , 20:13 — REGNUM В городскую больницу Ишима Тюменской области обратился уже четвёртый пациент с укусом змеи. Об этом сообщает пресс-секретарь областной больницы №4 Жанна Стрижак.

Гадюка Owlstalk

В Абатском районе 10 июля змея напала на 17 летнюю девочку. Школьница была госпитализирована с отёком голени.

С начала 2022 года в областной больнице №4 это уже четвёртый случай госпитализации пациента, на которого напала ядовитая змея, сообщают в медучреждении. Ещё три нападения произошли в Викуловском районе. В прошлом году с токсическим действием яда змеи были госпитализированы всего два человека — жители Сорокинского и Викуловского районов.

Врачи предупреждают: если вас укусила гадюка или другая ядовитая змея, необходимо сразу же обратиться в медучреждение. Но для начала необходимо промыть рану чистой водой, если есть такая возможность. Закрыть место укуса повязкой, приложить к нему что-нибудь холодное. Ни в коем случае не прижигать место укуса, не высасывать яд, не делать разрезы раны и не пытаться нейтрализовать токсин алкоголем — тем самым вы только усугубите ситуацию. Если место укуса покраснело, опухло, зудит, примите антигистаминный препарат. Пострадавшему рекомендуется пить больше воды, зафиксировать пораженную конечность и меньше двигаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде врачи спасли укушенного гадюкой мужчину.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи спасли укушенного гадюкой волгоградца