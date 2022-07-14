Брентфорд, Великобритания, , 20:11 — REGNUM 14 июля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что английский футбольный клуб «Брентфорд» выкупил 18-летнего украинского полузащитника и воспитанника «Днепра-1» Егора Ярмолюка.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. О сроках соглашения Егора Ярмолюка с клубом Английской Премьер-лиги не сообщается. В следующем сезоне футболист будет выступать за вторую команду «Брентфорда».

В прошедшем сезоне Егор Ярмолюка принял участие в девяти матчах за «Днепр-1» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.